Впечатление, что кто-то подглядывал: сочную грудь Пеговой «невзначай» сфотографировали крупным планом в бассейне

Ирина Пегова объявила о начале съемок нового сезона сериала «Акушерка». По традиции он будет проходить в Минске.

В личном блоге актриса показала фотографии с традиционной церемонией разбивания тарелки перед началом фильма, а также первые кадры со съемочной площадки. Как это ни удивительно, но они были сделаны в бассейне. На одном из них Пегова предстает в весьма сексуальном образе.

Звезду кто-то запечатлел в воде в купальнике с полуоткрытой грудью. Кадр сделан сверху так, что сочный бюст Ирины выглядит еще более впечатляющим. Кроме того, создается полное ощущение, что автор фото явно залюбовался этим открывшимся видом, не смог удержаться и щелкнул формы звезды.

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