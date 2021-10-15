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Впечатление, что кто-то подглядывал: сочную грудь Пеговой «невзначай» сфотографировали крупным планом в бассейне

Этот эротичный кадр появился на свет благодаря новому сезону «Акушерки».

Впечатление, что кто-то подглядывал: сочную грудь Пеговой «невзначай» сфотографировали крупным планом в бассейне
Ирина Пегова. Фото: Globallookpress.com

Ирина Пегова объявила о начале съемок нового сезона сериала «Акушерка». По традиции он будет проходить в Минске.

Начались съемки сериала «Акушерка», новый сезон. Фото: instagram.com/pegovairina/

В личном блоге актриса показала фотографии с традиционной церемонией разбивания тарелки перед началом фильма, а также первые кадры со съемочной площадки. Как это ни удивительно, но они были сделаны в бассейне. На одном из них Пегова предстает в весьма сексуальном образе.

Ирина Пегова. Фото: instagram.com/pegovairina/

Звезду кто-то запечатлел в воде в купальнике с полуоткрытой грудью. Кадр сделан сверху так, что сочный бюст Ирины выглядит еще более впечатляющим. Кроме того, создается полное ощущение, что автор фото явно залюбовался этим открывшимся видом, не смог удержаться и щелкнул формы звезды.

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