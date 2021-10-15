«Синяки под глазами»: Анна Михайловская показала себя без макияжа и фильтров

В одной из последних публикаций личного микроблога исполнительницы главной роли в сериале «Молодежка» Анны Михайловской появился свежий кадр без мейкапа. Таким способом знаменитость хотела доказать, что не боится демонстрировать естественную себя.

Анна заявила, что некоторые поклонники подозревают ее в использовании фотошопа. Михайловская уверяет, что кардинально не меняет свою внешность на снимках. В качестве доказательства актриса предоставила свое фото без макияжа.

«Вчера наткнулась на комментарий под постом «Наконец-то нормальная фотка без 100 фильтров». Наверное, имелось в виду «фотошоп»? Да? Нет?

Я обычно выкладываю фотки без фильтров, просто иногда делаю их ярче и насыщеннее. Ну и если предательски прыщ портит фотку, то я его замазываю. С этой фоткой я ничего не делала. Легкие синяки под глазами к лицу», – написала Михайловская в комментариях под снимком.

Напомним, ранее Анна Михайловская запечатлелась с моложавой мамой. Артистка поздравила родительницу с днем рождения в одном из столичных ресторанов.

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