«Работаете по бартеру?»: Дмитрия Тарасова заподозрили в банкротстве

Футболист недавно провел марафон для семейных пар, а теперь решил бесплатно получить машину.

В Сети появилась переписка бывшего игрока футбольного клуба «Локомотив» Дмитрия Тарасова и одной из автомобильных компаний. Примечательно, что знаменитость пытался приобрести машину по бартеру.

Напомним, еще недавно экс-избранница Дмитрия Тарасова заявила о финансовых проблемах футболиста. Ольга Бузова отметила, что все ее бывшие, в том числе Дмитрий Тарасов, зарабатывают на громком имени певицы. Сама Ольга не обижается на мужчин. Бузова просто надеется, что дети экс-возлюбленного не будут голодать.

Не все поклонники Дмитрия Тарасов поверили словам скандально известной телеведущей. Однако спортсмен недавно стал блогером и начал проводить марафоны. А недавно муж модели Анастасии Костенко захотел взять автомобиль по бартеру.

«Работаете по бартеру? Мне машина на неделе нужна. Одна в ремонте, другая на продажу», — опубликовали переписку Тарасова starhit.ru.

Такая переписка заставила фанатов Тарасова беспокоиться за семью спортсмена.

Напомним, ранее Дмитрий Тарасов показал наследниц на прогулке. В ожидании третьего ребенка футболист проводит свободное время с дочками Евой и Миланой.

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