Неожиданно для нее: Алсу засветила «ложбинку греха» в вырезе в виде треугольника

Алсу поздравила Николая Баскова с 45-летием через Instagram. Певица опубликовала фото с ним и написала несколько теплых строк в его адрес.

«Дорогой Колечка, с юбилеем тебя. Вся лента сегодня пестрит восторженными и абсолютно искренними поздравлениями в твой адрес. Ты действительно очень особый и особенный артист и человек! Там, где ты — всегда праздник, солнце, радость и добро! Будь здоров и по-настоящему счастлив. Любим!» — обратилась звезда к музыканту.

На снимке Николай Басков нежно обнимает Алсу за талию. Певица облачена в черное облегающее платье с вырезом в виде треугольника в зоне декольте, которую французы красноречиво называют «ложбинкой греха». Стоит отметить, что для скромницы-артистки это довольно смелый образ.

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