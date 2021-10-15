«Памяти Татьяны»: Прохор Шаляпин не скрыл бурных эмоций в клипе на песню о жене

Артист снял музыкальный ролик с кадрами прежней счастливой жизни с ушедшей возлюбленной.

Вдовец Прохор Шаляпин презентовал клип на песню «Тебя обнимал». Ролик стал возможностью для скорбящего артиста сказать жене то, что он не успел произнести при ее жизни.

Напомним, недавно певец выпустил сольный трек о Татьяне Дэвис. После смерти бизнесвумен артист не находит покоя. Поэтому он вложил всю свою боль в строки песни «Тебя обнимал».

После выхода песни не заставил ждать релиза и клип. Шаляпин снял видео с кадрами прежней семейной жизни с Дэвис. Прохор разместил ролик на личной странице в Instagram.

««Тебя обнимал» памяти Татьяны и всех жертв ковида посвящается», – написал Прохор в комментариях к видео.

Поклонники артиста восхитились творческой работой Шаляпина:

«Песня шикарная, девушку жаль до слез», «Очень красиво исполнил, с душой», «Исполнил душевно, до слез», «Прекрасное исполнение».

Напомним, ранее певица Азиза обвинила Прохора Шаляпина во лжи. Артистка утверждает, что обладает магическими способностями и не видит Татьяну Дэвис среди умерших.

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