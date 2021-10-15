Красивые девушки тоже умеют уездить на лошадях: Алена Шишкова оседлала коня

Модель побывала на конной ферме в Египте.

Бывшая Тимати – Алена Шишкова – в настоящее время наслаждается отдыхом в Египте вместе со своей мамой Надеждой Леонидовно. Они выбрали популярное направление — поселились в отеле Хургады. Оттуда 28-летняя блондинка активно делится моментами своего насыщенного отдыха.

Недавно модель побывала на конной ферме. «Вице-мисс Россия — 2012» преодолела опасения и покаталась на лошадях. Об этом она рассказала в своем Инстаграм.

Шишкова решила не заморачиваться с образом и выбрала удобный повседневный наряд на прогулку. Она надела белую футболку, голубые джинсы оверсайз и кеды. Шишкова оставила длинные светлые волосы распущенными и прикрыла голову бежевой шляпкой.

Бывшая возлюбленная Тимати сделала эффектный макияж с акцентом на губы. Ее запястье украсили многочисленные браслеты и часы.

Алена не упустила шанс сфотографироваться в интересной локации. По снимкам заметно, что титулованная красотка опасалась коней. Но при этом пыталась выглядеть расслабленной и невозмутимой. Однако волнение не удалось скрыть, когда головы крупных сильных животных приблизились к ее телу.

Мама 7-летней Алисы все же преодолела страх и оседлала коня. Шишкова прокатилась по песчаному пляжу, наслаждаясь живописным видом на Красное море.

Поклонники оценили смелость модели: «Аленка, какая же ты умничка», «Звезда на коне, красавица», «Взор устремлен вдаль, волосы назад — красота!».

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