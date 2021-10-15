«Дорогой и любимый»: Любовь Успенская показала страстный поцелуй с Николаем Басковым

Исполнительница Любовь Успенская похвасталась совместным снимком с Николаем Басковым. Исполнители слились в поцелуе. Таким способом Успенская хотела показать Баскову, как сильно она его любит.

Напомним, в пятницу, 15 октября Николай Басков отмечает свой юбилей. В этом году артисту исполнилось 45 лет.

«Дорогой и любимый Коленька, поздравляю тебя с твоим юбилеем. Я горжусь тем, что могу называть тебя другом! Ты самый светлый человек, заслуживающий огромной любви, уважения и успехов во всех начинаниях и творчестве! Твори! Никогда не останавливайся, ведь у тебя вся жизнь впереди! С огромной любовью и теплом, твоя Люба», – обратилась к имениннику Успенская.

Любовь показала, как на одном из концертов поцеловала Николая. Исполнительница в графитовом платье с блестками прильнула к Баскову в ярко-красном костюме.

Напомним, ранее Николая Баскова поздравила певица Валерия. Исполнительница призналась, что именинник — один из самых добрых людей в ее жизни.

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