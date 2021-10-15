«Каждый родитель обязан следить за тем, что смотрят дети»: мама Тимати высказалась о запрещенном контенте в Интернете

Мать известного российского рэп-исполнителя Тимати Симона Юнусова довольно активно ведет социальные сети и делится с подписчиками снимками из своей жизни. Особенно охотно она радует поклонников кадрами своего общения с внуками и рассказами о том, как она проводит с ними время.

61-летняя Юнусова заметила, что детей все больше интересует запрещенный контент в Сети. Мама рэпера Тимати дала совет родителям, как уберечь сыновей и дочерей от ненужной информации. Она поделилась в личном блоге историей из жизни. Недавно ее 7-летняя внучка Алиса вернулась домой после занятий и сообщила, что ребята смотрели запрещенные видео.

«Я сначала растерялась и стала думать, как такое возможно и чья это ответственность, педагогов? Вообще нет! Каждый родитель обязан следить за тем, что смотрят дети, что читают, с кем общаются!» — написала Симона в своем Инстаграм.

В итоге мать Тимати пришла к выводу, что произошедшее не вина педагогов, которые «не уследили».

«Каждый родитель обязан следить за тем, что смотрят дети, что читают, с кем общаются! Это наша с вами ответственность — защищать своих детей от плохого! Совсем несложно поставить на гаджеты «родительский контроль», объяснить ребенку, что «Поп-ит» и «Спиннер» — это не антистресс, а бесполезная трата драгоценного времени. Заметьте, ключевое слово — объяснить, а не запретить. Иначе это не работает», — пояснила Юнусова.

Она уверена, что человек не может стать асоциальным, если не посмотрит нашумевший сериал. Ребенка не станут травить лишь за то, что у него нет аккаунта в популярной соцсети.

«С детьми надо много и искренне разговаривать, чтобы они чувствовали нашу заинтересованность. А вот как донести до молодых родителей, что не все то, что становится модным, является полезным, не знаю», — вздохнула женщина.

Известная бабушка много времени уделяет воспитанию внучки. Она старается всесторонне развивать девочку. Юнусова также регулярно беседует с внучкой на разнообразные темы, чтобы расширять ее кругозор. Аудитория Симоны полностью поддержала ее высказывания.

«Полостью согласна с вами», «Да, с детьми очень важно именно общаться, а не запрещать им все», «Я уверена, что ваши посты заставляют задуматься. Конечно, людям всегда легче снять с себя ответственность и переложить на других, да или вообще на материальное все скинуть. Но я очень благодарна вам, что вы делитесь такими замечательными наблюдениями с нами», — согласились с ее мнением фолловеры.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.