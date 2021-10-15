Поклонники Кристины Асмус вычислили ее нового бойфренда

Сама артистка после развода с Гариком Харламовым скрывает подробности личной жизни.

Исполнительница главной роли в фильме «Текст» — Кристина Асмус — публично рассказала о своем новом романе. Поклонники знаменитости тут же нашли возможного возлюбленного бывшей жены Гарика Харламова.

Напомним, недавно Кристина призналась, что счастлива в новых отношениях. Асмус заявила, что пока не станет говорить имя избранника. При этом родные и близкие друзья актрисы уже знакомы с новой пассией артистки.

К слову, поклонникам Асмус не нужны конкретные имена. Они и сами в состоянии вычислить по фрагментам фото нового бойфренда Кристины.

Так, по снимку Асмус из загородной поездки фолловеры актрисы нашли предполагаемую любовь Кристины. В Сети утверждают, что это продюсер телесериалов Борис Кокин.

Летом Асмус повеселилась за рулем байка вместе с незнакомцем в серой худи. В подобной одежде часто ходит Борис Кокин. К тому же, Асмус и Кокин подписаны друг на друга в Instagram. А еще продюсер и правда водит байк.

Напомним, ранее бывший муж Кристины Асмус — Гарик Харламов — перестал скрывать романтические отношения с Катериной Ковальчук. Новую девушку артист показал на открытии своей закусочной.

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