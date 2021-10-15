«Живем дальше»: Екатерина и Вячеслав Малафеевы снова вместе

В последних Stories личного микроблога жены спортсмена Вячеслава Малафеева – Екатерины – появился ответ на частые расспросы о ее отношениях с мужем. Знаменитость призналась, что она наконец добилась гармонии в семье.

Екатерина рассказала, что они с Вячеславом достигли взаимопонимания. А пауза в отношениях прекратилась.

«Ой, как много пришло вопросов про наши отношения с мужем. Все офигенно. Живем дальше. Работаем вместе и детей воспитываем. Я за экологичность и уважение», – ответила Малафеева своим поклонникам.

И даже флирт Вячеслава Малафеева и Айзы Долматовой на проекте «Звезды в Африке» не разрушил брак Екатерины Малафеевой. Екатерина уверена, что Айзе действительно понравился ее избранник. Однако Вячеслав не ответил бывшей жене Гуфа взаимностью.

«Наши отношения со Славой никоим образом не относятся к ситуации, которую вы так хотите обратить мое внимание. Да, бывают голодные женщины… И когда Слава вернулся с проекта, он меня предупредил, что был такой разговор. Тут голодные, а мы плохих не держим — поэтому она так и реагирует», – заявила Екатерина starhit.ru.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.