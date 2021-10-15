Звезда пропала: менеджер Саши Спилберг уже три дня не может с ней связаться

Вечером 14 октября менеджер популярного блогера Саши Спилберг забил тревогу в социальных сетях. Он обратился к поклонникам 23-летней девушки через «сториз» на ее странице в Instagram и сообщил, что молодая звезда не выходит на связь с ним уже третий день.

«Всем, у кого есть какая-либо информация, напишите, пожалуйста, в «директ», — написал помощник артистки.

Он также выложит скриншот своей переписки с Александрой в личном чате, на котором видно, что Спилберг уже несколько дней не читает его тревожные сообщения.

Напомним, девушка является одном из первых видеоблогеров в России. Количество ее подписчиков перевалило за 6 миллионов. Как и многие звезды из Сети, она начала развивать свою карьеру, снимаясь в кино и записывая песни. Также известно, что Александра встречается с американским предпринимателем.

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