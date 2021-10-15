Вот это аппетиточка! Лолита заворожила публику сексуальным декольте ниже груди

Звезда появилась в эротичном образе в компании Николая Баскова.

Лолите Милявской в ноябре исполнится 58 лет, однако в своем возрасте звезда великолепно выглядит. И любит позаигрывать с публикой, удивляя народ своим дерзкими нарядами.

В личном блоге артистка обнародовала фото из ресторана, где она сидит за одним столом с Николаем Басковым. Знаменитости примерили контрастные одеяния: Лолита облачилась в черный комплект, а ее спутник – белый.

В глаза бросалось глубокое декольте певицы, которое доходило до уровня ниже ее груди.

«Лола просто огонь!», «Какая красивая!», «Оба очень красивые», «Красотища, просто нереально красивая», — отреагировали в комментариях люди.

Лолита Милявская своим постом поздравила Николая Баскова с 45-летием, написав ему несколько теплых слов:

«Ты — замечательный нежный сын! Ты — профессионал и трудяга! Но для меня всегда важнее неоспоримых трудовых достижений твоих были и остаются человеческие качества. На тебя можно положиться и доверять все. Идем в разведку? Желаю здоровья тебе и маме! Люблю».

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