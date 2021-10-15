«Ерунда, как и все, что она делает»: Рустам Солнцев оценил шансы Ольги Бузовой покорить Голливуд

Звезда проекта «Дом-2» Рустам Солнцев объяснил, почему Ольге Бузовой не светит карьера в Голливуде.

Напомним, ранее Ольга Бузова похвасталась эпизодической ролью в голливудской кинокартине. Певица посчитала съемки в неизвестном фильме началом своего большого будущего в индустрии кино.

По словам Солнцева, артистка путает свои грезы и реальность. Бузова верит, что она великая актриса. Рустам отметил, что людям с психическими расстройствами порой и не то кажется.

«Я только за, чтобы Оля снялась в голливудском фильме. Может, она и куда-то попала. Оля — персонаж неадекватный. А у неадекватных персонажей все что угодно может случиться.

Очень надеюсь, что съемка в голливудском фильме не стоит в одном ряду с криптовалютой Оли Бузовой, ее вином и прочей брехней», – рассказал Солнцев для портала Teleprogramma.pro.

«Я сомневаюсь, что там была роль. Это ерунда, как и практически все, что она делает. Это нельзя смотреть. К этому нельзя относиться без насмешки. Люди, которые в психбольнице лежат, тоже думают, что делают карьеру. Карьера Бузовой – та карьера, которая не стоит и выделанного яйца. Никому такую карьеру не желаю» , – резюмировал Солнцев.

Напомним, ранее Ольга Бузова рассекретила имя будущей дочери. В свои 35 телеведущая еще не была беременной и очень хочет семью.

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