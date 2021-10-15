«Редкие кадры. Январь 2012 года»: Галкин показал, как Пугачева красиво подыграла на рояле Баскову

Как отметил телеведущий, у звезд получился прекрасный дуэт.

Телеведущий Максим Галкин в Instagram разместил видеозапись, на кадрах которой «Золотой голос России» Николай Басков поет, а подыгрывает ему певица Алла Пугачева.

Как отметил Максим Галкин, он счастлив поздравить своего друга Николая Баскова с 45-летием. Они обожают его всей семьей. Галкин пожелал Баскову, чтобы «голос летел, жизнь била ключом, а его товарищ всегда был мудр и весел».

«Редкие кадры. Январь 2012 года. Мы в гостях у наших близких друзей. Николая попросили спеть, а Алла взялась подыграть. Учитывая, что репетиций не было, получилось прекрасно». Максим Галкин

Напомним, что Николаю Баскову 15 октября исполнилось 45 лет. Музыкант пока одинок, но мечтает создать семью.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.