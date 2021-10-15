Один образ – два тренда: Проскурякова отметилась в Кремле в джинсовом костюме с белым кружевом

Комплекты из денима все еще актуальны.

Эвелина Хромченко рассказала, что 90-е годы в модном мире отходят на второй план, однако одежда этого стиля все еще пользуется популярностью. Поэтому деним по-прежнему актуален.

Тотальные луки из джинсовой ткани стилист рекомендовала разбавлять чем-то еще вроде белых рубашек, иначе они могут выглядеть скучновато. Жена Игоря Николаева Юлия Проскурякова пришла на концерт в Кремль в костюме из джинсы с уже включенным элементом декора – белой линией кружева по подолу рубашки.

Отметим, что кружево Эвелина Хромченко тоже называла ранее в числе трендов этого года.

Звезда запечатлелась с супругом, Алексеем Чумаковым, Андреем Малаховым и Николаем Басковым. У «натурального блондина», к слову, 15 октября – день рождения. Ему исполнилось 45 лет.

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