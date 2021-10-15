«С тряпицей меж бедер и ягодицами к народу»: Рудова с нитками в «орешке» интимно оголила «свою прелесть»

Наталья Рудова знает все свои лучшие ракурсы. Правда поклонники звездной блондинки усомнились в том, что актриса из сериала «Универ. Новая общага» поделилась честным снимком без фотошопа. Уж слишком аппетитно, по мнению фанатов, выглядит пятая точка звезды. На пляжном фото Наталья Рудова позировала в «золотых» трусиках, эффектно обтянув крепкий «орешек». Да так, что даже ниточки от купальника впились в «булочки» актрисы, деля их надвое.

«Главное интимно оголить свою прелесть», «Какие-то нитки меж булочек! И это у вас трусы такие??», «С тряпицей меж бедер и ягодицами к народу», «С таким орехом в султанский гарем», «Срамота какая!! Совсем одежды нет?? Все в стирке?», «Таким взбитым поплавком и раздавить пассажиров на яхте можно», «Мячики у вас сзади как надувные», «С такими шариками вместо попки и не утонешь! Они вас вытянут», «Сочно и пикантно», «Орешек с паприкой??» — пишут фолловеры.

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