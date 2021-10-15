«Я еще ни разу в жизни не была беременна»: Ольга Бузова назвала имя своей будущей дочери

Как отметила певица и телеведущая, она мечтает о двух детях – девочке и мальчике.

Певица Ольга Бузова в шоу «Начало» с Ириной Безруковой заявила, что в будущем мечтает о двух детях.

«Я меня будет дочь. Я даже знаю имя ее. Я давно хочу детей. Просто пока не произошло это счастье. Я еще ни разу в жизни не была беременна. Я этого не испытывала никогда. Представляете, что мне предстоит. Дочку я назову Маша. Я это решила еще в 25 лет. Машенька, Мария. Очень хочу дочку». Ольга Бузова

Как отметила Ольга Бузова, она будет справедливой мамой. «Я буду мягче, чем моя мама. С сыном, наверное, буду я больше работать, а дочка будет папина принцесса. Хочу мальчика и девочку. Я хотела, чтобы у меня был старший брат, а вот сама хочу дочку. Свою маленькую копию», — заявила Ольга Бузова.

Напомним, что Ольге Бузовой сейчас 35 лет. Сейчас у нее нет бойфренда.

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