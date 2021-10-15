«Безработный отец-одиночка буквально выклянчил»: Максакова назвала сумму алиментов на детей

Оперная дива Мария Максакова заявила, что теперь будет вынуждена платить деньги своим детям Илье и Людмиле в качестве алиментов.

«Безработный отец-одиночка буквально выклянчил. С июля я должна перечислять 10 и 15 тысяч рублей Илье и Людмиле. Это нарушение в любом случае, потому что у меня нет такой зарплаты, чтобы доля соответствовала данным цифрам». Мария Максакова

Как отметила Мария Максакова, сумму назначили исходя из двойного прожиточного минимума. По ее словам, бывший муж Владимир Тюрин в голубых мечтах воображает, как порол бы ее плетьми на конюшне. Пока же ему приходится удовлетворяться частично, сообщает «СтарХит».

Напомним, что бывший муж Марии Максаковой бизнесмен Владимир Тюрин не позволяет ей общаться с сыном и дочкой. Наследники живут уже несколько лет в доме отца.

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