Королевский шеф-повар раскрыл ежедневную привычку Елизаветы II

Королева употребляет пищу по четыре раза в день.

Бывший королевский шеф-повар Даррен МакГрейди рассказал о необычных пищевых привычках королевы в своей книге «Еда по-королевски: рецепты и воспоминания из дворцовой кухни». Специалист работал личным поваром Ее Величества с 1982 по 1993 год.

По его словам, Елизавета II ест четыре раза в день – завтрак, обед, полдник и ужин. В обеденное время королева предпочитает жареную рыбу. Также она любит послеобеденный чай, а на полдник ест свежеприготовленные лепешки. В случае, если Ее Величеству не понравилось то или иное блюдо, она оставляла на столе записки.

«Я не хочу это больше есть», — вспоминает МакГрейди в своей книге. Его цитирует Express.

больше по теме Елизавета II попросила привезти в Балморал бобров и бизонов Королева займется вопросами экологии.

Напомним, ранее стало известно, что старший сын королевы – принц Чарльз и вовсе пропускает обед.

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