Не по-королевски: принц Гарри и Меган Маркл настроены крестить дочь в США

Герцоги Сассекские стали родителями во второй раз в начале лета.

В начале июня Меган Маркл родила дочь. Малышку назвали Лилибет Диана – в честь ее прабабушки и бабушки. Герцоги Сассекские до сих пор не показали ее лицо общественности, а также не решили вопрос с крещением.

Хотя ранее принц Гарри заявлял, что они планируют крестить дочь в Великобритании, на глазах у королевы. Такой расклад нравится и Меган Маркл. Но вот принц Уильям позже отметил, что это не самая лучшая идея.

Королевский биограф и писательница Ингрид Сьюард во время разговора с The Sun отметила, что члены королевской семьи вряд ли приедут в США на крестины.

«Их графики расписаны на полгода вперед», — сказала Сьюард.

Добавим, что Лилибет Диана может стать первой правнучкой Елизаветы II, которая не примет королевское крещение в английской церкви.

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