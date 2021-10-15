«Курчавость утянула? И ноги задрала»: Клава Кока в трусах из «фольги» интимно блеснула «своей ракушкой»

На одной из фан-страничек Клавы Коки в Instagram появились ее летние пляжные кадры, этот же видеоролик в личном профиле публиковала и сама поп-дива. Кумир молодежи блистала на отдыхе в дизайнерском купальнике. Так, выйдя из воды в мокром бикини певица прошествовала мимо камеры, блеснув упругими полушариями груди и своим «сдобным пирожком».

Клава сексапильно утянула филейные прелести трусиками из «фольги», эпично плюхнувшись верхом на надувного розового фламинго. При этом Кока «случайно» сверкнула «зоной бикини», изящно задрав ножки и представ в кокетливо-соблазнительной позе.

«Курчавость утянула? Аж торчком спереди и ноги задрала», «Трусы как будто из фольги», «Что за срамота?? Трусы из прошлого столетия?», «Такое лучше не видеть, зрелище слишком пикантное», «Ну зачем так ракушку-то свою утягивать, аж пирожок наружу», «Лишь бы оголяться», «И им кажется, что это сексуально?? Какие-то бабкинские шорты вместо трусиков», «Купальник так себе — не впечатлил», «Она еще на спину завалилась и ноги задрала так, что все прелести открыла», «Пирожок выгуливаешь?? Смотри, мало ли кто покусится на такую красоту», «Молодежь! Такие еще зеленые», — пишут фолловеры.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.