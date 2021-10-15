«Вместе были три года, а потом он уехал в Таиланд»: Новикова рассказала о втором неудачном браке

Как отметила певица, у Алексея было потребительское отношение к ней.

Певица Ксения Новикова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о своем втором неудачном браке с бизнесменом Алексеем Сорокиным.

«Алексей сразу понравился моим детям. Он такой был душка. Рассказал, что с сыном от предыдущих отношений поддерживает связь. Он играл с моими детьми в футбол, съездил на автомобильную выставку. Ну и я поплыла. Влюбилась. Потом вдруг стало потребительское отношение ко мне. Мужчинам нравится найти известную девочку и ходить везде как с чихуахуа. Он сам был бизнесмен». Ксения Новикова

Как отметила Ксения Новикова, с Алексеем в итоге все также у нее не сложилось. «Он стал плохо относиться ко мне и детям. Особенно, когда я второй раз уходила из «Блестящих». Вместе мы были три года, а потом он уехал в Таиланд. Вскоре мне позвонил продюсер Андрей Грозный и позвал снова в группу», — заявила Ксения Новикова.

Напомним, что у Ксении Новиковой двое детей от первого мужа бизнесмена Андрея Середы. От второго супруга детей нет.

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