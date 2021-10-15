Прямые волосы, легкий макияж и кружевные манжеты: как Пугачева ходит по замку в Грязи

Алла Пугачева нечасто появляется в своем микроблоге. Особенно в домашнем. Обычно такой ее показывает муж Максим Галкин, в Instagram у которого ее можно увидеть намного чаще.

На сей раз Примадонна сама записала видео, обратившись к своим подписчикам. Знаменитость поделилась впечатлениями от презентации, на которой побывала: ее дочь Кристина Орбакайте выпустила именной аромат парфюма.

Пугачева рассказывала об эмоциях, сидя на диване в своем замке в Грязи. Подписчикам представился шанс оценить, как выглядит их любимица в домашней обстановке. Она предстала с прямой укладкой и челкой-шторкой, практически без макияжа — нанесен только легкий блеск на губах, облаченная в спортивный костюм черного цвета. Шарма в образ привнесли кружевные манжеты на рукавах, которые эффектно обрамляли изящные кисти рук артистки.

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