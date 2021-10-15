По следам Шанель: Лопырева примерила маленькое черное платье, посетив ресторан в Дубае

В эти дни модель находится в Дубае.

Виктория Лопырева отправилась в Дубай. Там модель представит российский павильон на выставке «Экспо-2020». Параллельно блондинка успевает посещать светские мероприятия. На открытии нового ресторана она появилась в маленьком черном платье.

«Какая красивая! Шикарная Виктория! Прекрасно выглядите! Просто невероятная! Наша красавица!», — писали пользователи Сети.

К мини-платью с V-образным декольте и объемными плечами Виктория добавила украшения с бриллиантами и босоножки на шпильке, подчеркнув длинные стройные ноги.

Напомним, Лопырева замужем за бизнесменом, а теперь и чиновником Игорем Булатовым. Пара воспитывает сына Марка Лео. В этом году малышу исполнилось два года.

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