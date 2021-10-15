Джаред Лето поздравил с днем рождения тяжелобольную фанатку из России

Мечты сбываются. 27-летняя тяжелобольная россиянка Анастасия Петрова получила сногсшибательный подарок ко дню рождения — ее лично поддержал, пусть и по видеосвязи, давний кумир и, казалось бы, недосягаемая звезда Джаред Лето.
12 октября американский актер и вокалист рок-группы 30 Seconds to Mars, по которому девушка фанатеет с 11 лет, позвонил своей поклоннице из Нью-Йорка, и они болтали на английском больше 10 минут.
«Всей душой и всеми мыслями я с тобой», — сказал рокер.
Эмоции девушки словами не передать. Трогательное видео ее беседы с кумиром опубликовал в соцсетях благотворительный фонд «Вера», которому удалось организовать звонок добра. К организации с этой идеей обратился брат девушки, однако выйти на связь с Лето оказалось не так-то просто. Благодетелям пришлось попросить о помощи Ивана Урганта, вечернее шоу которого когда-то посещал актер. Контакт сработал, и мировая звезда высказал такие важные слова поддержки своей фанатке из России.
Добавим, что Анастасия находится Царицынском хосписе в Москве.
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