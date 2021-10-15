«Вне зависимости от того, черного оно или светлого цвета»: Хромченко показала платье-удачу на выход

На мейковер-шоу «Модный приговор» подруги привели Нину, которая уже преодолела отметку бальзаковского возраста, воспитывает сына-школьника, но все всем, даже в одежде, слушается бабушку.

К тому же, на одежду женщина вообще не тратится, а носит то, что найдется в гардеробе бабушки или среди обносок от друзей. Стилисты передачи преобразили героиню внешне, а также подобрали ей три кардинально отличающихся от ее привычного стиля образа.

Вечерний наряд Нине был предложен в виде платья-смокинга, на запах. Кремовый оттенок, по замечанию модных судей, Нине очень к лицу. Само платье Эвелина Хромченко призвала взять на заметку телезрительницам.

«Смокинговое платье – это всегда удача, вне зависимости от того, черного оно или светлого цвета», — отметила стилист аутфит.

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