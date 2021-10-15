«Андрей перестал выходить на связь»: Новикова рассказала, как воевала за детей в бывшим мужем

Как отметила певица, супруг увез сыновей в Лондон, и она не видела их девять месяцев.

Певица Ксения Новикова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала, как воевала за детей с бывшим мужем бизнесменом Андреем Середой.

«Когда мы разводились, то встал вопрос об опеке над детьми. Мы подписали мировое соглашение. Андрей согласился, чтобы дети проживали со мной. По пятницам вечером я обещала передавать ему детей на выходные. А потом я узнала, что он увез их в Лондон. Андрей перестал выходить на связь. Я не думала, что он сможет вывезти детей за рубеж. Как можно детей без паспортов вывезти в другую страну и без моего разрешения, но это случилось». Ксения Новикова

Как отметила Ксения Новикова, сыновей она не видела долгих девять месяцев. «Я не могла ничего сделать. А потом он вывез их на отдых в Испанию. Я прилетела туда, где он отдыхал с детьми. Сложилась самая настоящая спецоперация. Мой адвокат привезла документы в Испанию. Нас должны были защитить в консульстве. Но квартира, где мы жили, была на двадцатом этаже. Андрей увидел, что я увожу детей. Появилась полиция. В итоге всех отвезли в отделение. Его хотели отпустить вместе с детьми, однако полицейские прочитали об этой истории в русской прессе. В итоге было решение испанского суда, и Андрей передал мне детей», — заявила Ксения Новикова.

Напомним, что у Ксении Новиковой двое детей от Андрея Середы. С мужем она рассталась в 2011 году.

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