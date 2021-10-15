Мама Алла на кухне готовила? Лиза Галкина перед школой с аппетитом ела хачапури с сыром

Дети Примадонны - восьмилетние двойняшки Гарри и Лиза к изысканной кухне не привыкли. Они растут обычными детьми, и никаких излишеств не требуют. Могут даже сосиски съесть.

Многие поклонники с удивлением узнали для себя, что Алла Пугачева старается не баловать своих детей — восьмилетних двойняшек Гарри и Лизу. Малыши привыкли к самой обычной еде, никакими особенными изысками и деликатесами Примадонна их не почует. К примеру, в своем микроблоге шоумен Максим Галкин подловил, как перед школой его дочка Лиза с аппетитом уминала хачапури с сыром. Горячую и вкусную выпечку девочка запивала травяным чаем. Поклонники тут же задались вопросом: Неужто завтрак для малышки приготовила сама Алла Борисовна?

Надо признать, что певица умеет готовить. Но по хозяйству ей помогают опытные мастерицы, они и обед могут приготовить и кашу для двойняшек на завтрак сварить. К кулинарным мастер-классам особую слабость питают и двойняшки Гарри и Лиза. Они то и дело пропадают на кухне: то делают витаминные салатики, то пекут пышки и ватрушки с яблоком, корицей и морковкой.

Пока Лиза завтракала, поедая хачапури, к ней с разговором на культурно-просветительскую тему подошел шоумен Максим Галкин.

«Лиза у нас изображает скульптуру! Это девочка с хачапури. Серов», — шутя отметил Галкин. «Ну папа! Там девочка с персиками, а не с хачапури», — отчитала отца Лиза. «А ты у меня с хачапури! Девочка с завтраком. Ты моя умница», — нежно обратился к доченьке шоумен.

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