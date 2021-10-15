«Трусики с рюшами в пирожке застряли»: Асмус изящно повернулась к народу крепким «орешком»

Актриса из фильма «Текст» проговорилась, что она уже встретила новую любовь. Судя по всему, о Гарике звездная блондинка и не вспоминает.

На одной из фан-страничек Кристины Асмус появилось, ее памятное летнее фото, как говорится «из сундука». Ранее этот же пляжный кадр в своем личном профиле публиковала и звезда фильма «Текст». Экс-возлюбленная резидента Comedy Club Гарика Харламова изящно подчеркнула «сдобные булочки» кокетливыми трусиками с рюшами, повернувшись к народу крепким «орешком». Не так давно Кристина ответила на советы поклонников, которые поторапливали звезду найти себе нового мужчину. Как оказалось, актриса уже давно не одинока. И судя по всему, о своем бывшем муже даже не вспоминает.

«Абсолютно все мои друзья, моя семья и многие мои коллеги знакомы с моим мужчиной! Я просто не считаю нужным выкладывать тут свое личное. Вспомните, я ребенка пять лет не показывала, но это же не значит, что я не рожала», — отметила Кристина, дав понять, что она уже давно не одинока.

Кстати, новой подругой обзавелся и Гарик Харламов. Он встречается с Катериной Ковальчук. Поклонники подметили, что 28-летняя актриса как две капли воды похожа на бывшую жену юмориста. Видимо комику нравятся миниатюрные и миловидные блондинки.

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