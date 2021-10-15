«Мы все взрослые люди»: звезда «Премьер-министра» Жан Милимеров — о том, почему ушел из группы

Музыкант в составе бойз-бэнда побывал на Евровидении в 2002 году.

Музыкант Жан Милимеров на сцене с 15 лет. Но в музыку он был погружен чуть ли не с пеленок – вместе с родителями, солистами цыганского ансамбля, он объездил с гастролями весь Советский Союз.

Пиком карьеры для Милимерова стала группы «Премьер-министр», образованная в 1997 году. Импозантное трио музыкантов в 2002 году даже представляло Россию на «Евровидении». Правда, дальше 10-го места ребята не смогли пройти. Но их хиты «Девочка с Севера», «Две минуты», «Два бриллианта» по сей день любимы многими слушателями.

Но в 2020 году Жан отправился в сольное плавание. Он ушел из группы и рассказал в интервью «Загугли звезду», почему.

«Просто подошел такой момент, когда я сказал: «Ребята, я вас люблю и уважаю, мы многое прошли вместе. Но мне хочется еще что-то сказать зрителям. У меня очень много своего творчества и хочется еще показать большой багаж музыки. Поэтому давайте я пойду своей дорогой. Хочется дать людям то, что у меня есть». Ребята меня поняли. Мы все взрослые люди», — вспоминает музыкант.

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