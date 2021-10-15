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Мамина гордость: Татьяна Лютаева вышла в свет с красавцем-сыном

Актриса представила картину, которая стала ее режиссерским дебютом.

Мамина гордость: Татьяна Лютаева вышла в свет с красавцем-сыном
Татьяна Лютаева. Фото: Global Look Press

Звезда «Гардемаринов» Татьяна Лютаева представила картину «Камень, ножницы, бумага». Фильм стал ее режиссерским дебютом. Продюсировал его лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев. Картину показали в рамках Венецианского кинофестиваля, а в широкий прокат она выйдет 28 октября.

Главную роль в фильме сыграла дочь Лютаевой – Агния Дитковските. Сын Доминик Раманаускас тоже отметился в проекте. 22-летний звездный наследник исполнил одну из второстепенных ролей. С ним Татьяна появилась на премьере в Доме Кино.

Татьяна Лютаева с сыном
Татьяна Лютаева с сыном. Фото: Борис Кудрявов/»КП»

С детства Доминику пророчили актерскую карьеру, но молодой человек выбрал другой путь. Оно окончил МГУ, а позже открыл в Москве ресторан.

Напомним, что Лютаева получила известность благодаря картине «Гардемарины», а позже вышла замуж за литовского артиста Олегаса Дитковскиса и переехала за ним в Вильнюс.

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Агния ДитковскитеДитковските новостиНиколай РасторгуевТатьяна Лютаева