Мамина гордость: Татьяна Лютаева вышла в свет с красавцем-сыном

Актриса представила картину, которая стала ее режиссерским дебютом.

Звезда «Гардемаринов» Татьяна Лютаева представила картину «Камень, ножницы, бумага». Фильм стал ее режиссерским дебютом. Продюсировал его лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев. Картину показали в рамках Венецианского кинофестиваля, а в широкий прокат она выйдет 28 октября.

Главную роль в фильме сыграла дочь Лютаевой – Агния Дитковските. Сын Доминик Раманаускас тоже отметился в проекте. 22-летний звездный наследник исполнил одну из второстепенных ролей. С ним Татьяна появилась на премьере в Доме Кино.

С детства Доминику пророчили актерскую карьеру, но молодой человек выбрал другой путь. Оно окончил МГУ, а позже открыл в Москве ресторан.

Напомним, что Лютаева получила известность благодаря картине «Гардемарины», а позже вышла замуж за литовского артиста Олегаса Дитковскиса и переехала за ним в Вильнюс.

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