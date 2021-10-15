«Могла бы потеряться»: Маликов объяснил, почему Пугачевой было тесно в рамках жанра ВИА

Отец музыканта Дмитрия Маликова Юрий в эфире шоу «Легенда» на канале RTVi заявил, что если бы Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева осталась работать в жанре ВИА, то могла бы затеряться и не стала звездой российского масштаба.

«Алле Борисовне изначально было тесно в рамках жанра ВИА, и, если бы она не приняла решение уйти в сольное творчество, то могла бы потеряться. Пугачева стала, так сказать, самостоятельной артисткой, и это личность, которая добилась совершенства в своем творчестве». Юрий Маликов

Как отметил Юрий Маликов, он прекрасно помнит, как в 1975 году он встречался с Аллой Пугачевой на квартире у певца Вячеслава Добрынина. Тогда Примадонна мечтала поработать с ВИА «Самоцветы». По его словам, Алла Пугачева не была какой-то легендой. Она была самым обычным простым человеком.

Напомним, что Юрий Маликов взрастил много звезд отечественного шоу-бизнеса. В семидесятых годах прошлого века с его ВИА «Самоцветы» мечтали поработать многие.

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