Содержать сына: новый муж Макеевой подал новые иски против бывшей жены

В мае этого года Анастасия Макеева вышла замуж за бизнесмена-строителя Романа Малькова. Ранее он развелся с женой – Светланой, которая осталась жить в Словении с четырьмя детьми. Однако чуть позже старший сын, 16-летний Андрей, переехал в Москву к отцу и мачехе. Теперь Роман требует алименты на его содержание от бывшей жены. Об этом Светлана написала в своем инстаграм.

«Роман так же подал на меня два иска, и один иск — это алименты на содержание Андрея. Тут я уже не готова комментировать», — сообщила Малькова.

Ранее Светлана добилась выплаты алиментов на троих детей. По ее словам, Роман не платил с февраля, а первые деньги поступили только в сентябре. По решению суда сумма алиментов на троих детей составляет 51 тысячу рублей. Но с этой суммой Мальков не согласен. Он будет ее оспаривать в суде.

Добавим, ранее Роман предоставлял справку о своих доходах. Согласно документу, они составляют 65 тысяч рублей в месяц.

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