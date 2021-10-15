Честное фото без всякой косметики: как в реальности выглядит 55-летняя Татьяна Лазарева

Певица Татьяна Лазарева в сторис Instagram показала, как на самом деле выглядит в свои 55 лет. На снимке звезда запечатлена крупным планом. Телеведущая предстала перед поклонниками без косметики.

Ранее знаменитость сообщала, что следит за своим здоровьем и призывает публику правильно питаться, а также заниматься спортом, исключив из жизни все вредные привычки.

Как рассказывала Татьяна Лазарева, у нее в последние годы есть серьезные проблемы со здоровьем. Из-за проблем с кишечником она сбросила десять килограммов.

Напомним, что Татьяна Лазарева развелась со своим мужем юмористом Михаилом Шацем. Звезда покинула Испанию и сейчас практически все время проводит в Москве, где ей более комфортно.

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