«У нас театр не конфликтный»: Селезнева объяснила, почему Газаров не пойдет по пути Меньшикова

Как отметила актриса, она за полвека работы не помнит каких-то скандальных ситуаций в Театре Сатиры.

Актриса Наталья Селезнева на встрече труппы в Театре Сатиры выразила уверенность, что ее детище не дойдет до того, как случилось в Театре имени Ермоловой, где многие популярные артисты прошлых лет остались без работы после «репрессий» художественного руководителя Олега Меньшикова.

«Я очень люблю Олега Меньшикова. Очень верю в него, он трудоголик, талант… Но я не думаю, что у нас будет так же. Каждый отвечает за себя. У нас театр не конфликтный». Наталья Селезнева

Как отметила Наталья Селезнева, за полвека работы в Театре Сатиры она не помнит каких-то конфликтных ситуаций. Она надеется, что пандемия скоро отступит и все российские театры заживут прежней жизнью, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что худрук Театра Сатиры Александр Ширвиндт покинул свой пост. Теперь у него новая должность – президент.

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