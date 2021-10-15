«Многие друзья, семья и коллеги знакомы с моим мужчиной»: Кристина Асмус закрутила новый роман

Актриса отметила, что просто не считает нужным рассказывать поклонникам о личном.

Актриса Кристина Асмус в Instagram заявила, что поклонники часто просят ее «найти себе мужика». Как отметила бывшая жена юмориста Гарика Харламова, еще не доказано, что мужчина – это необходимость для женщины.

Кроме того, если Асмус не показывает свою личную жизнь, то это не значит, что у нее ее нет. Оказывается, сейчас в ее жизни есть любимый мужчина.

«Абсолютно все мои друзья, моя семья и многие мои коллеги знакомы с моим мужчиной. Я просто не считаю нужным выкладывать тут свое личное. Вспомните, я ребенка пять лет не показывала, но это же не значит, что я не рожала». Кристина Асмус

Напомним, что Кристина Асмус в прошлом году развелась с шоуменом Гариком Харламовым. У пары есть общая дочь Анастасия.

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