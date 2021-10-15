«Это единственный ее ребеночек»: экс-солист «Премьер-министра» Жан Милимеров рассказал о родстве с Ратмиром Шишковым

Музыкант Жан Милимеров, экс-солист группы «Премьер-министр», стал героем проекта «Загугли звезду». Артист поведал о том, как с едва ли не с пеленок гастролирует со своей большой цыганской семьей с концертами – его мама была участницей цыганского ансамбля, а отец не только цыганским певцом, но и первой скрипкой Ленинградского мюзик-холла имени Льва Рахлина.

В кругу друзей была и семья Ратмира Шишкова, солиста группы «Банда» и друга Тимати, – их мамы дружили с самого детства. К тому же, Жан и Ратмир оказались родственниками.

«Ратмирчик, конечно, был младше меня. Но наши мамы дружили с самого раннего детства, вместе выходили на сцену. Не скажу, что мы прямо родственники по крови. Но то, что он считается моим племяшкой с детства, то это да, это правда», — рассказал артист.

Когда в 2007 году Ратмир Шишков погиб в ДТП, семья Жана Милимерова тяжело пережила трагедию. «Мы сразу поехали домой к его маме, тете Ляле, постоянно находились рядом с ней. Ну что можно здесь сказать? Все это грустно, ужасно. Это единственный ее ребеночек, еще молодой парень, чья карьера шла в гору и резко оборвалась… Но, как говорится, с Богом не поспоришь. Так вышло. Парень действительно был очень хорошим, музыкальным, его ждало хорошее будущее. Врагу не пожелаешь того, что пережила тетя Ляля и мы, его родственники», — высказался музыкант.

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