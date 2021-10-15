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«Мою грудь надо возвести в культ»: Наталья Рудова – о своих пышных прелестях

Красотка взволновала подписчиков слишком увеличившимся бюстом.

«Мою грудь надо возвести в культ»: Наталья Рудова – о своих пышных прелестях
Наталья Рудова. Фото: instagram.com/rudovanata/

Актриса и звезда фильма «Свингеры», который скоро выйдет на большие экраны, Наталья Рудова знаменита не только своими ролями в кино. Девушка претендует на звание самой сексуальной женщины года по версии журнала Maxim, и многим хейтерам это не дает покоя.

С недавних пор в Instagram на Рудову обрушился шквал критики и обвинений в том, что она увеличила грудь, но отрицает это. Девушка действительно едва умещает свои пышные прелести в декольте, некоторые наряды даже не выдерживают натиска и то трещат по швам, то слетают с бретелек.

Наталья Рудова – о своих пышных прелестях
Наталья Рудова – о своих пышных прелестях. Фото: instagram.com/rudovanata/

Девушка не выдержала нападок и высказалась на этот счет: «Я считаю, что мою грудь надо возвести в культ, посвящать ей стихи, ставить памятники! Готова даже из гипса бюст предоставить для этого. Мне очень приятно, спасибо!».

Девушка при этом заметила, что и у сестры, и у ее матери, (и, кстати, у красотки-племянницы) точно такая же аппетитная пышная грудь.

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