«Мою грудь надо возвести в культ»: Наталья Рудова – о своих пышных прелестях

Актриса и звезда фильма «Свингеры», который скоро выйдет на большие экраны, Наталья Рудова знаменита не только своими ролями в кино. Девушка претендует на звание самой сексуальной женщины года по версии журнала Maxim, и многим хейтерам это не дает покоя.
С недавних пор в Instagram на Рудову обрушился шквал критики и обвинений в том, что она увеличила грудь, но отрицает это. Девушка действительно едва умещает свои пышные прелести в декольте, некоторые наряды даже не выдерживают натиска и то трещат по швам, то слетают с бретелек.
Девушка не выдержала нападок и высказалась на этот счет: «Я считаю, что мою грудь надо возвести в культ, посвящать ей стихи, ставить памятники! Готова даже из гипса бюст предоставить для этого. Мне очень приятно, спасибо!».
Девушка при этом заметила, что и у сестры, и у ее матери, (и, кстати, у красотки-племянницы) точно такая же аппетитная пышная грудь.
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