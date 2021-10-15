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Стринги поделили красоту напополам: Клава Кока в бикини показала пышные ягодицы

Певица успела отдохнуть на турецком пляже.

Стринги поделили красоту напополам: Клава Кока в бикини показала пышные ягодицы
Клава Кока. Фото: instagram.com/klavacoca/

Подопечная лейбла Black Star Клава Кока побывала с концертами в Турции. Здесь на популярных курортах артистка успела не только дать жару, но и как следует отдохнуть на пляже.

Себе на память, хейтерам на зависть, а поклонникам на радость артистка запечатлелась в бикини. Она выбрала мини-вариант с модным принтом «гусиная лапка». А позировать для фото красотка решила спиной к объективу. Пикантности образу добавили стринги, которые разделили пышные ягодицы пополам.

Клава Кока
Клава Кока. Фото: instagram.com/klavacoca/

Напомним, Клаве Коке 25 лет, она исполняет такие хиты, как «Краш», «Покинула чат», «Забери пьяную» и многие другие, клипы на которые давно стали настоящими рекордсменами по просмотрам на видеохостинге.

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