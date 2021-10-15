«Запрещаю использовать мое имя»: Шаляпин готовится к суду с Цымбалюк-Романовской

Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская встречались несколько лет назад. Хотя пианистка не раз заявляла, что этот роман был не больше, чем пиар-история для камер. Тем не менее, блондинка не упускает возможности задеть музыканта.

Недавно она и вовсе отметила, что не верит в истории Прохора, которые считает выдуманными. Кончину миллионерши из Канады Виталина отнесла к этой же категории. Шаляпин решил обратиться к адвокату.

«Пока это досудебная претензия, но если эта дама продолжит в том же духе, мы с Прохором Андреевичем обратимся в суд», — сказал «Комсомольской правде» звездный адвокат Александр Бенхин.

Прохор тоже выступил с речью, отметив, что Цымбалюк-Романовская просто зарабатывает деньги таким образом.

«В соответствии с законодательством РФ, я запрещаю гражданке Цымбалюк использовать мое имя в своем пиаре. Очевидно, дама цинично готовится к дню памяти Армена Джигарханяна в ноябре, чтобы раздавать платные интервью телеканалам, но из-за того, что интерес к ее персоне давно пропал, а жить на что-то нужно (последние годы она жила только на деньги от телепередач, о которых с такой брезгливой надменностью отзывалась во всех своих интервью), она вынуждена измышлять для СМИ все новые и новые сказочные подробности своей жизни с Арменом Борисовичем и оскорблять всех неугодных, в том числе меня и мою покойную супругу Татьяну, которая ее даже не знала при жизни», — сказал Шаляпин.

Напомним, Прохор Шаляпин стал вдовцом спустя два месяца после свадьбы. Его жена, миллионерша Татьяна Дэвис умерла от коронавируса в конце сентября.

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