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«Что я могла сделать?»: Собчак ответила, почему покинула место смертельного ДТП

Авария с участием телеведущей произошла 9 октября под Сочи.

«Что я могла сделать?»: Собчак ответила, почему покинула место смертельного ДТП
Ксения Собчак. Фото: Global Look Press

В ДТП, которое произошло 9 октября под Сочи, Ксения Собчак получила сотрясение мозга и ушибы. Одна из пассажирок второй машины – скончалась на месте, еще одна и водитель – в больнице.  Телеведущая уехала с места аварии, так как спешила в аэропорт. Накануне Ксения появилась в эфире программы «Прямой эфир».

Ксения Собчак
Ксения Собчак. Скриншот: vesti.ru

«Я отключилась, меня тошнило, у меня разрывалась голова. Мне казалось, что много времени прошло. Что я могла сделать? Я не врач, я не спасатель. «Скорая» была вызвана. Не понимаю, как я могла кому-то в моем состоянии помочь. Но сейчас я делаю все, что есть в моих силах, чтобы помочь близким пострадавших не словами, а делом», — сказала Собчак.

Добавим, что в Красной Поляне Ксения вела корпоратив, а после его завершения поторопилась в аэропорт Сочи, чтобы успеть на самолет в Москву.

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