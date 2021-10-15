«Очень-очень актуален»: Дарья Пынзарь предстала в трикотажном костюме с юбкой-миди

Дарья Пынзарь – не только ведущая реалити «Дом-2», но и бизнес-леди. Девушка владеет своим магазином модной женской одежды, поэтому старается всегда быть в курсе трендов и наряжается стильно и ярко.
Очередной свой образ красотка составила прямо в примерочной. Она нарядилась в бежевый костюм с ярким принтом. Имиджмейкер Елена Бестави оценила прикид теледивы.
«Дарье очень идет этот костюм. Он модный, стильный, принт в стиле поп-арт из 60-х годов в этом сезоне снова актуален. Это сочетание повторяющихся геометрических фигур, создающих иллюзию движения.
Сам костюм в тренде, поскольку трикотаж в любом его проявлении очень-очень актуален. На мой взгляд, подобный образ делает Дарью более элегантной. Я бы заменила только обувь, она не совсем вписывается сюда», — заметила Елена Бестави.
Справка Teleprogramma.pro
Елена Бестави является имиджмейкер-стилистом. Вот уже 10 лет Бестави и благодаря мастер-классам, и Школе имиджа и стиля BestaviStyle учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров. Она обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.
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