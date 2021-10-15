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Весьма торжественно: Надежда Бабкина нарядилась в белый джемпер с пайетками и черную юбку в пол

Певица появилась в черно-белом облачении на шоу.

Весьма торжественно: Надежда Бабкина нарядилась в белый джемпер с пайетками и черную юбку в пол
Надежда Бабкина. Фото: Global Look Press

Народная артистка России Надежда Бабкина является ведущей на шоу «Модный приговор». И в студии она всегда старается выглядеть актуально, поддерживая нарядами самые разные тренды.

Надежда Бабкина
Надежда Бабкина. Фото: instagram.com/ngbabkina/

На этот раз Бабкина появилась на программе в белом джемпере с пайетками и черной юбке в пол, визуально сделавшей ее стройнее и выше. Артистка запечатлелась на память с коллегами, а также с мэтром отечественной индустрии моды Валентином Юдашкиным.

К слову, 14 октября Валентину Юдашкину исполнилось 58 лет. Он по-прежнему продолжает творить и не так давно представил новую сезонную коллекцию своих нарядов.

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