Весьма торжественно: Надежда Бабкина нарядилась в белый джемпер с пайетками и черную юбку в пол

Народная артистка России Надежда Бабкина является ведущей на шоу «Модный приговор». И в студии она всегда старается выглядеть актуально, поддерживая нарядами самые разные тренды.

На этот раз Бабкина появилась на программе в белом джемпере с пайетками и черной юбке в пол, визуально сделавшей ее стройнее и выше. Артистка запечатлелась на память с коллегами, а также с мэтром отечественной индустрии моды Валентином Юдашкиным.

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К слову, 14 октября Валентину Юдашкину исполнилось 58 лет. Он по-прежнему продолжает творить и не так давно представил новую сезонную коллекцию своих нарядов.

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