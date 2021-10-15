«Желаю, чтобы ого-го!»: Киркоров нетрадиционно поздравил Баскова с юбилеем

Певец Николай Басков 15 октября празднует 45-й день рождения. И с полуночи в его адрес раздаются пожелания и поздравления, дифирамбы и песни.

Пожалуй, самым первым из тех, кто обратился к имениннику в Сети, оказался Филипп Киркоров. Поп-король отечественной сцены оригинально поздравил товарища, написав:

«Традиционно — здоровья и счастья! Нетрадиционно — желаю, чтобы ого-го! И никогда не охо-хо! Немного ах! Ну, можно ух! Чтобы захватывало дух. Конечно, чтобы было вау!», — помимо прочего, пожелал юбиляру артист.

В числе пожеланий от звезды – много здоровья, вдохновения и любви от поклонников. Ко всему прочему, Киркоров добавил, что Басков – раритетный экземпляр, и таких уже не встретишь.

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