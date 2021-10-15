Стильная осень: Пынзарь в белоснежном худи и джогерах поддержала тренд на оверсайз

Ведущая «Дома-2» не забыла про яркий акцент и тоже попала в десятку с его ультрамодным цветом.

Дарья Пынзарь этим летом стала ведущей реалити-шоу «Дом-2», поэтому больше времени проводит в Москве, чем в Алании, где они с семьей обосновались много лет назад.

Накануне красотка отправилась с подругой на прогулку по осенней столице и призналась, что любит Москву. Почувствовав себя туристкой, Пынзарь прогулялась по Красной площади и пофотографировалась от души. Для выхода в люди она облачилась в белоснежный худи и джогеры – трендовый комплект, не снижающий градуса своей популярности уже второй сезон, к тому же ффасона оверсайз.

«Костюм огонь, как и образ!», ««Какая же вы классная!», «Классный костюм», «Где приобрести костюмчик?», «Замечательное фото», «Красотка!», «Не похожа сама на себя», — комментируют фотографию.

В качестве яркого акцента Дарья выбрала актуальный аксессуар — шапку-бини трендового цвета сезона, к которому советовал присмотреться историк моды Александр Васильев.

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