Леди в принте: красотка-жена Стаса Михайлова подчеркнула точеную фигуру облегающим платьем с модным узором

У жены Стаса Михайлова Инны давно образовался собственный фан-клуб. Избранница артиста стала не только надежным тылом своему мужу, но и иконой стиля для поклонников.

И у нее есть чему поучиться: она выглядит значительно моложе тех 48 лет, что указаны в ее паспорте, выбирает элегантные и женственные наряды, а также иногда делится идеями образов с фолловерами.

Накануне в их с мужем особняке было весело и шумно. Инна и Стас принимали друзей в гостях. Для встречи с приятелями Инна Михайлова нарядилась в облегающее платье с воротником- бадлоном, которые подчеркнуло точеную фигуру красотки, а также каблуки, визуально сделавшие ее выше.

Кстати, подобные принты на платье жены Михайлова сейчас в тренде. Об этом не раз говорили стилисты, наблюдая аутфиты многих знаменитостей.

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