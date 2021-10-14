«Ненавижу этот силуэт»: Хромченко рассказала о спорном, но дико модном тренде из 2000-х

Фэшн-эксперт заметила, что не всегда акцент на животе будет уместен, и нужно быть крайне осторожной.

Телеведущая, стилист Эвелина Хромченко помогает не только телезрительницам, но и пользовательницам Instagram держать руку на пульсе модных веяний. И на этот раз поведала о дико популярном тренде, который уже захватил гардеробы и мысли модниц всего мира.

«Я ненавижу этот силуэт, но правда дороже. Да, голый живот в моде, да, 90-е сменились на 2000-е. Да, низкая посадка и короткий верх вновь овладели умами и сердцами, да, тема хорошего пресса вновь животрепещущая», — объявила фэшн-эксперт.

Хромченко призвала подписчиц быть предельно аккуратными с этим трендом – относиться к нему как в 2000—е уже нельзя.

«Даже с хорошим прессом вы не везде можете демонстрировать этот тренд. Да, если хочется, то нельзя – так тоже иногда бывает», — подчеркнула Хромченко.

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