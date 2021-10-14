«Берет ответственность за детей»: Анна Седокова показала подросшего сына и мужа на пляже

Исполнительница Анна Седокова разместила на личной странице в Instagram совместное фото мужа и сына. Примечательно, что под снимком знаменитость рассказала о своей семье и взаимоотношениях между любящими мужчиной и женщиной.

Анна запечатлела Гектора и Яниса на пляже. По словам Седоковой, третий муж отлично ладит с детьми певицы.

«Не спешите меня хейтить, но если мужчина знает, что ты его женщина, он не подает прозрачные намеки. Он говорит: «Ты моя женщина». И берет ответственность за тебя и за твою жизнь. За твоих детей, за твои расходы, за твои нервы, твои слезы и твою улыбку», – заявила Седокова.

«Если женщина понимает, что ты ее мужчина, она не пишет тебе, что не определилась, что будет делать вечером. Если это ты, то она точно знает, что для нее не важны все вечера в жизни, если она не не с тобой», – добавила Анна.

Напомним, ранее Анна Седокова призналась, что могла стать ближе с Митей Фоминым.

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