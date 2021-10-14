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«Берет ответственность за детей»: Анна Седокова показала подросшего сына и мужа на пляже

Певица порассуждала о настоящей любви.

«Берет ответственность за детей»: Анна Седокова показала подросшего сына и мужа на пляже
Анна Седокова. Фото: Instagram.com/annasedokova

Исполнительница Анна Седокова разместила на личной странице в Instagram совместное фото мужа и сына. Примечательно, что под снимком знаменитость рассказала о своей семье и взаимоотношениях между любящими мужчиной и женщиной.

Анна запечатлела Гектора и Яниса на пляже. По словам Седоковой, третий муж отлично ладит с детьми певицы.

«Не спешите меня хейтить, но если мужчина знает, что ты его женщина, он не подает прозрачные намеки. Он говорит: «Ты моя женщина». И берет ответственность за тебя и за твою жизнь. За твоих детей, за твои расходы, за твои нервы, твои слезы и твою улыбку», – заявила Седокова.

Анна Седокова. Фото: Instagram.com/annasedokova
Анна Седокова показала сына и мужа. Фото: Instagram.com/annasedokova

«Если женщина понимает, что ты ее мужчина, она не пишет тебе, что не определилась, что будет делать вечером. Если это ты, то она точно знает, что для нее не важны все вечера в жизни, если она не не с тобой», – добавила Анна.

Напомним, ранее Анна Седокова призналась, что могла стать ближе с Митей Фоминым.

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