«Потрясающее зрелище»: 66-летняя Долина в облегающем наряде похвасталась осиной талией

Лариса Долина в сентябре отпраздновала юбилей. Она в этом году не раз удивила поклонников. Певице удалось похудеть больше чем на 20 килограммов. После этого она сменила гардероб. Несмотря на то, что артистке 66 лет, она без стеснения носит короткие платья, шорты и юбки. При это она часто носит обувь на каблуке. Летом звезда успевала не только выступать, но и посещать вечеринки.

С наступлением осени Долина погрузилась в работу. Она преподает в Московском институте культуры и искусств. Певица стала реже появляться на публике. Но 14 октября ее дочка Ангелина опубликовала селфи мамы. Артистка запечатлелась в водолазре и брюках. Облегающий наряд подчеркнул все ее изгибы фигуры. Лариса Александровна также была в очках, а ее локоны были завиты в мелкие кудри.

«Ну что тут говорить! Татлия! Ma girl, потрясающее зрелище», — написала Ангелина.

Не только дочка артистки, но и поклонники восхитились тем, как выглядит Долина. Многие одарили комплиментами. «Ну какова красота», «Загляденье, как всегда великолепны», «Идеальная!!! Классное фото!», «Я завидую белой завистью. Лариса Александровна невероятная красотка», «Лина, ваша мама очень красивая, голос у нее божественный, а фигура просто огонь», — прокомментировали пост подписчики.

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