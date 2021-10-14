«Несколько неожиданно»: Александр Масляков поделился своими чувствами после вручения ордена «За заслуги перед Отечеством»

Руководитель и ведущий шоу «КВН» Александр Масляков рассказал, что испытывал в момент награждения орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Отметим, Владимир Путин сделал Александра Маслякова полным кавалеристом. Президент вручил телеведущему новую награду – орден «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Масляков не ожидал, что получит к 60-летнему юбилею такой подарок.

«Эмоциями вообще сложно делиться, но, конечно, это важно для человека. Дело даже не в моем большом возрасте, а в том, что я практически 60 лет работаю на телевидении, и, видимо, это в первую очередь имеет значение в данной ситуации. Конечно, это приятно, это большая честь, конечно, это несколько неожиданно для меня, поскольку канун моего дня рождения еще впереди, но это приятно», – передают слова Маслякова в ФАН.

Напомним, ранее Александр Маслякова негативно отозвался о новом юмористическом шоу на канале ТНТ. Аналог «КВН» называется «Игра», а ее ведущим стал актер и комик Михаил Галустян.

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